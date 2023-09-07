Мудрик: Хотим не отобрать очки у Англии, а хотим взять их себе

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик коротко поделился ожиданиями от матча со сборной Англии в отборе Евро-2024.

"Они фавориты. Они могут думать, что возьмут три очка, это нормально. Но если ты думаешь, что проиграешь, лучше не выходить на матч, особенно если играешь за сборную Украины.

Мы тоже хотим победить. Не хотим отобрать очки у Англии, а хотим себе в карман добавить эти очки, взять их себе", - сказал Мудрик.