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Национальная сборная Украины

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Мудрик: Хотим не отобрать очки у Англии, а хотим взять их себе

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Важнейший матч уже в субботу

Мудрик: Хотим не отобрать очки у Англии, а хотим взять их себе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик коротко поделился ожиданиями от матча со сборной Англии в отборе Евро-2024.

"Они фавориты. Они могут думать, что возьмут три очка, это нормально. Но если ты думаешь, что проиграешь, лучше не выходить на матч, особенно если играешь за сборную Украины.

Мы тоже хотим победить. Не хотим отобрать очки у Англии, а хотим себе в карман добавить эти очки, взять их себе", - сказал Мудрик.

Напомним, что матч Украина - Англия состоится в субботу, 9 сентября. В активе украинской команды 6 очков в 4 матчах, у Англии 12 очков за 4 сыгранных поединка.

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В статье: Украина Англия Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
07.09.2023 в 01:06
Цікаво чи чел шкодує що не пішов в Арсенал
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