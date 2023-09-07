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Мудрик: Хотим не отобрать очки у Англии, а хотим взять их себе
Важнейший матч уже в субботу
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер
"Они фавориты. Они могут думать, что возьмут три очка, это нормально. Но если ты думаешь, что проиграешь, лучше не выходить на матч, особенно если играешь за сборную Украины.
Мы тоже хотим победить. Не хотим отобрать очки у Англии, а хотим себе в карман добавить эти очки, взять их себе", - сказал Мудрик.
Напомним, что матч Украина - Англия состоится в субботу, 9 сентября. В активе украинской команды 6 очков в 4 матчах, у Англии 12 очков за 4 сыгранных поединка.
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