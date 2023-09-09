Гармаш поблагодарил Динамо после перехода в Осиек

Новичок "Осиека" Денис Гармаш выразил слова благодарности киевскому "Динамо", в составе которого выступал с 2007 года:

"Почти всю свою футбольную жизнь я провел в киевском "Динамо". Этот клуб стал для меня настоящим домом, а работающие в нем люди стали моей второй семьей.

Вместе мы пережили много событий как побед, так и поражений. Но каждый раз, когда становилось тяжело, я двигался вперед благодаря болельщикам клуба. Именно их поддержка и доверие были моей главной мотивацией выступлений за "Динамо".

Я очень благодарен динамовским фанатам. Уверен, что они видели и понимали, что в каждой игре я отдавал все силы для победы "Динамо". Иногда это получалось слишком эмоционально, но иначе я просто не умею. Футбол – это страсть, эмоции, борьба и конкуренция. На пути к динамовским победам я был искренним и неравнодушным игроком, таким же, как и наши болельщики. Поэтому я всегда буду благодарен руководству клуба и его президенту Игорю Суркису.

За время в клубе я играл под руководством разных главных тренеров и ассистентов. Благодарю каждого из них за вклад в развитие "Динамо" и мои успехи.

Спасибо всем партнерам с кем я играл в составе команды, медицинскому штабу, администраторам и всем работникам клуба. Желаю вам побед на футбольных полях Украины и Европы, а главное – мира в нашей стране", - сказал игрок.