Гармаш поблагодарил Динамо после перехода в Осиек
Игрок был рад провести 16 лет в киевском клубе
instagram.com/nkosijek
Новичок "Осиека" Денис Гармаш выразил слова благодарности киевскому "Динамо", в составе которого выступал с 2007 года:
"Почти всю свою футбольную жизнь я провел в киевском "Динамо". Этот клуб стал для меня настоящим домом, а работающие в нем люди стали моей второй семьей.
Вместе мы пережили много событий как побед, так и поражений. Но каждый раз, когда становилось тяжело, я двигался вперед благодаря болельщикам клуба. Именно их поддержка и доверие были моей главной мотивацией выступлений за "Динамо".
Я очень благодарен динамовским фанатам. Уверен, что они видели и понимали, что в каждой игре я отдавал все силы для победы "Динамо". Иногда это получалось слишком эмоционально, но иначе я просто не умею. Футбол – это страсть, эмоции, борьба и конкуренция. На пути к динамовским победам я был искренним и неравнодушным игроком, таким же, как и наши болельщики. Поэтому я всегда буду благодарен руководству клуба и его президенту Игорю Суркису.
За время в клубе я играл под руководством разных главных тренеров и ассистентов. Благодарю каждого из них за вклад в развитие "Динамо" и мои успехи.
Спасибо всем партнерам с кем я играл в составе команды, медицинскому штабу, администраторам и всем работникам клуба. Желаю вам побед на футбольных полях Украины и Европы, а главное – мира в нашей стране", - сказал игрок.
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