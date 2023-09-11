Гармаш впервые сыграл за Осиек: экс-динамовец спас команду от поражения

Украинский полузащитник Денис Гармаш впервые сыграл за свою новую команду - "Осиек". 33-летний хавбек принял участие в товарищеском матче против "Академии Пушкаша" (1:1).

Гармаш появился на поле на 58-й минуте, заменив Ловрича. Во втором тайме экс-динамовец стал героем "Осиека", спасая ворота своей команды после фактически единственного момента у венгров – удара Мейджора.

Напомним, в начале сентября Гармаш покинул "Динамо" в качестве свободного агента и подписал контракт с хорватским клубом по схеме 1+1.

Товарищеский матч

"Осиек" – "Академия Пушкаша" 1:1

Голы: Дуарте, 12 – Грубер, 6