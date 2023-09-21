Цитаишвили отметился дебютным голом и ассистом за Динамо Батуми. ВИДЕО
Динамо Батуми в чемпионате Грузии обыграло Дилу
фото из соцсетей
Сегодня, 21 сентября, "Динамо" Батуми в матче 21-го утра чемпионата Грузии на выезде обыграло "Дилу" (3:1).
Своим дебютным голом в составе победителей отличился вингер Георгий Цитаишвили. Он вышел на поле в стартовом составе и открыл счет в матче уже на 3-й минуте. Также на счету Гио, который отыграл 68 минут, и результативная передача.
Напомним, "Динамо" Батуми арендовало Цитаишвили у киевского "Динамо" до конца сезона 2023/24.
В нынешнем сезоне Цитаишвили отыграл за грузинский клуб 7 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом.
Гол Цитаищврили:
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