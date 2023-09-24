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Назарий Русин дебютировал за Сандерленд

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(1 голосов)

Слишком поздно вышел на замену, чтобы изменить результат

Назарий Русин дебютировал за Сандерленд

Фото: SunderlandAFC

Новина українською

Украинский форвард Назарий Русин дебютировал за английский "Сандерленд", выступающий в чемпионшипе. Нападающий вышел на замену на 88-й минуте, при счете 1:0 в пользу сегодняшних соперников - "Кардиффа". За короткий промежуток времени экс-игрок "Зари" и "Динамо" не смог повлиять на матч. Поединок закончился поражением "черных котов".

Русин присоединился к английскому клубу в последнее трансферное окно за 2.5 млн евро. Контракт 15-го номера рассчитан до 2027 года.

Сейчас, после 8 поединков, "Сандерленд" занимает 5 строчку в чемпионате с результатом 13 очков.

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В статье: Сандерленд Кардифф Сити Назарий Русин
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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
24.09.2023 в 20:39
Класс((А заря проигрывает Днепру..и кому легче?
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