Назарий Русин дебютировал за Сандерленд

Украинский форвард Назарий Русин дебютировал за английский "Сандерленд", выступающий в чемпионшипе. Нападающий вышел на замену на 88-й минуте, при счете 1:0 в пользу сегодняшних соперников - "Кардиффа". За короткий промежуток времени экс-игрок "Зари" и "Динамо" не смог повлиять на матч. Поединок закончился поражением "черных котов".

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Русин присоединился к английскому клубу в последнее трансферное окно за 2.5 млн евро. Контракт 15-го номера рассчитан до 2027 года.

Сейчас, после 8 поединков, "Сандерленд" занимает 5 строчку в чемпионате с результатом 13 очков.