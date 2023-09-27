Яремчук снова остался в запасе Валенсии на матч чемпионата Испании

Сегодня, 27 сентября, в рамках 7-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" на своем поле примет "Реал Сосьедад". Матч начнется в 22:30.

Роман Яремчук попал в заявку "летучих мышей" на эту игру, однако остался в запасе.

Отметим, что в нынешнем сезоне чемпионата Испании 27-летний Яремчук, арендованный "Валенсией" у "Брюгге", еще не выходил на поле.