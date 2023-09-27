Яремчук снова остался в запасе Валенсии на матч чемпионата Испании
Роман никак не дебютирует за летучих мышей
Фото: facebook.com/valenciacf.en
Сегодня, 27 сентября, в рамках 7-го тура
Роман Яремчук попал в заявку "летучих мышей" на эту игру, однако остался в запасе.
Отметим, что в нынешнем сезоне чемпионата Испании 27-летний Яремчук, арендованный "Валенсией" у "Брюгге", еще не выходил на поле.
⚽ XI INICIAL ???? @RealSociedad#ValenciaRealSociedad ????????⚪#ADNVCF pic.twitter.com/ThhI2OCPw6— Valencia CF (@valenciacf) September 27, 2023
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украинцы в старте. Вильярреал – Жирона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Состояние Милевского стабилизируется. Его ждет длительный процесс реабилитации, - Алиев
- Полесье - Днепр-1. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Довбик второй раз забил за Жирону: на этот раз пострадала Мальорка
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
Новости по теме
- 00:05 Зарубежные Жирона на втором месте, первое поражение Реала. Турнирная таблица Ла Лиги
- 14:02 Зарубежные Яремчук в Валенсии, Барса арендовала португальцев, Реал подписал Кепу. Все трансферы лета-2023 в Испании
- 19:05 Зарубежные Схема Реала под Мбаппе, рывок Барсы в ЛЧ, планка Довбика в Жироне. Превью нового сезона Ла Лиги
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн