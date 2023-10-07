Довбик пятый раз подряд выйдет в старте Жироны
В соперниках – середняк чемпионата
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче девятого тура испанской Ла Лиги "Кадис" встретится с "Жироной". В старте каталонцев появится Артем Довбик.
Для украинца это будет пятый поединок в основной одиннадцатке. В общей сложности на его счету пять голевых действий (3+2) в восьми встречах.
Его соотечественник Виктор Цыганков пропустит эту игру из-за травмы.
Сейчас "Жирона" занимает третье место в Примере, в то время как "Кадис" идет на 12-й позиции. Разрыв между командами составляет 10 очков.
Старт встречи запланирован на 15:00.
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