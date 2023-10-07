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Довбик пятый раз подряд выйдет в старте Жироны

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В соперниках – середняк чемпионата

Довбик пятый раз подряд выйдет в старте Жироны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче девятого тура испанской Ла Лиги "Кадис" встретится с "Жироной". В старте каталонцев появится Артем Довбик.

Для украинца это будет пятый поединок в основной одиннадцатке. В общей сложности на его счету пять голевых действий (3+2) в восьми встречах.

Его соотечественник Виктор Цыганков пропустит эту игру из-за травмы.

Сейчас "Жирона" занимает третье место в Примере, в то время как "Кадис" идет на 12-й позиции. Разрыв между командами составляет 10 очков.

Старт встречи запланирован на 15:00.

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В статье: Артем Довбик Кадис Виктор Цыганков Жирона
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