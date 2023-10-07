Яремчук выйдет с первых минут на матч с Мальоркой

Роман Яремчук выйдет с первых минут на поле в матче против "Мальорки". Это второй старт украинца за "летучих мышей".

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17-й номер дебютировал в предыдущем матче против "Бетиса".

В настоящее время "Валенсия" занимает девятое место в Ла Лиге, у нее 10 очков за восемь туров.