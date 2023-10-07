Малиновский выйдет с первых минут на матч с Миланом
Четвертый старт для украинца
Фото: Getty Images
Руслан Малиновский начнет матч 8-го тура Серии А против "Милана" с первых минут. Для украинца это четвертый старт и пятый поединок за генуэзский клуб. Всего полузащитник сыграл 211 минут в этом сезоне в итальянском чемпионате. Однако Руслан еще не отметился голевыми действиями.
"Дженоа" занимает 14 строчку в турнирной таблице. Подопечные Альберто Джилардино одержали две победы и две ничьи в 7-ми турах.
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Поединок начнется в 21:45. Следите за событиями в нашей
⤵️ La nostra formazione per #GenoaMilan pic.twitter.com/IquplTDpgp— Genoa CFC (@GenoaCFC) October 7, 2023
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