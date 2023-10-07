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Малиновский выйдет с первых минут на матч с Миланом

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Четвертый старт для украинца

Малиновский выйдет с первых минут на матч с Миланом

Фото: Getty Images

Новина українською

Руслан Малиновский начнет матч 8-го тура Серии А против "Милана" с первых минут. Для украинца это четвертый старт и пятый поединок за генуэзский клуб. Всего полузащитник сыграл 211 минут в этом сезоне в итальянском чемпионате. Однако Руслан еще не отметился голевыми действиями.

"Дженоа" занимает 14 строчку в турнирной таблице. Подопечные Альберто Джилардино одержали две победы и две ничьи в 7-ми турах.

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Поединок начнется в 21:45. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции. Также доступна АУДИО трансляция поединка.

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В статье: Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Милан
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