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Сидорчук: Если выбирать суперсилу - хотел бы скорость, как у Мудрика

Наши за границей
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(1 голосов)

Действительно, суперсила Михаила

Сидорчук: Если выбирать суперсилу - хотел бы скорость, как у Мудрика

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Опорный хавбек "Вестерло" и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал, какую он хотел бы себе суперсилу.

– Сейчас, наверное, выбрал бы телепорт. Чтобы телепортироваться из одного места в другое.

А если о футболе говорить, то скорость. Хотел бы скорость как у Мудрика.

– Скорость Мудрика – это суперсила?

– Да.

– Если на 50 метров с Мудриком?

– Без шансов. Я тебя не обгоню (обращается к интервьюеру – прим.).

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В статье: Сергей Сидорчук Челси (Лондон) Вестерло (Вестерло) Михаил Мудрик
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Источник:
Зе Інтерв'юер

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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
19.10.2023 в 19:56
Людям по тридцать лет, а они все на уровне детей десятилетних мыслят.. суперсила:))
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.10.2023 в 18:58
Крім як бігати це розпіарене диво нічого толком не може.
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Будєм разбіратся (Київ)
19.10.2023 в 18:52
Я тебе не обжену)) Все в порядку з почуттям гумору)
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