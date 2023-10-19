Сидорчук: Если выбирать суперсилу - хотел бы скорость, как у Мудрика

Опорный хавбек "Вестерло" и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал, какую он хотел бы себе суперсилу.

– Сейчас, наверное, выбрал бы телепорт. Чтобы телепортироваться из одного места в другое.

А если о футболе говорить, то скорость. Хотел бы скорость как у Мудрика.

– Скорость Мудрика – это суперсила?

– Да.

– Если на 50 метров с Мудриком?

– Без шансов. Я тебя не обгоню (обращается к интервьюеру – прим.).