Сидорчук: Если выбирать суперсилу - хотел бы скорость, как у Мудрика
Действительно, суперсила Михаила
Фото Павла Кубанова - УАФ
Опорный хавбек "Вестерло" и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал, какую он хотел бы себе суперсилу.
– Сейчас, наверное, выбрал бы телепорт. Чтобы телепортироваться из одного места в другое.
А если о футболе говорить, то скорость. Хотел бы скорость как у Мудрика.
– Скорость
– Да.
– Если на 50 метров с Мудриком?
– Без шансов. Я тебя не обгоню (обращается к интервьюеру – прим.).
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Источник:Зе Інтерв'юер
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
19.10.2023 в 19:56
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.10.2023 в 18:58
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Будєм разбіратся (Київ)
19.10.2023 в 18:52
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