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Руслан Малиновский - в стартовом составе Дженоа на матч против Аталанты

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(1 голосов)

Руслан выйдет с первых минут

Руслан Малиновский - в стартовом составе Дженоа на матч против Аталанты

Фото: genoaCFCofficial

UA-Футбол
Новина українською

Руслан Малиновский - в стартовом составе "Дженоа" в матче 9-го тура Серии А против "Аталанты".

"Дженоа" находится на 15 месте в турнирной таблице, "Аталанта" на 9-м. Начало поединка в 19.00.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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