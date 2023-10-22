Руслан Малиновский - в стартовом составе Дженоа на матч против Аталанты
Руслан выйдет с первых минут
Фото: genoaCFCofficial
Руслан Малиновский - в стартовом составе "Дженоа" в матче 9-го тура Серии А против "Аталанты".
"Дженоа" находится на 15 месте в турнирной таблице, "Аталанта" на 9-м. Начало поединка в 19.00.
⤵️ STARTING XI #AtalantaGenoa ???????? pic.twitter.com/yV6899cOP4— Genoa CFC (@GenoaCFC) October 22, 2023
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