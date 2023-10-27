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Агенты Майкона в ближайшее время обсудят с Шахтером дальнейшее будущее хавбека

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Коринтианс не планирует выкупать контракт игрока

Агенты Майкона в ближайшее время обсудят с Шахтером дальнейшее будущее хавбека

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Агенты 26-летнего хавбека "Шахтера" Майкона в ближайшее время прибудут в Европу чтобы провести переговоры с руководством "горняков" по поводу будущего своего клиента. Об этом сообщает Terra.

Сейчас бразилец играет в аренде в "Коринтиансе". Аренда игрока заканчивается в конце года и у бразильского клуба нет опции на выкуп хавбека. Тем боле что "тимау" пока не изъявляют желания вступать в переговоры с "Шахтером" по выкупу игрока, и вряд ли на это пойдут к выборам президента клуба, которые состоятся в ноябре.

Сам Майкон, контракт которого с "Шахтером" рассчитан до конца 2025 года, не хочет возвращаться в Украину, но был бы не прочь еще поиграть в Европе.

Напомним, что в текущем розыгрыше бразильской Серии А хавбек провел 24 поединка, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.

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В статье: Шахтер (Донецк) Майкон де Андраде Коринтианс (Сан-Паулу)
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