Агенты Майкона в ближайшее время обсудят с Шахтером дальнейшее будущее хавбека
Коринтианс не планирует выкупать контракт игрока
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Агенты 26-летнего хавбека "
Сейчас бразилец играет в аренде в "Коринтиансе". Аренда игрока заканчивается в конце года и у бразильского клуба нет опции на выкуп хавбека. Тем боле что "тимау" пока не изъявляют желания вступать в переговоры с "Шахтером" по выкупу игрока, и вряд ли на это пойдут к выборам президента клуба, которые состоятся в ноябре.
Сам Майкон, контракт которого с "Шахтером" рассчитан до конца 2025 года, не хочет возвращаться в Украину, но был бы не прочь еще поиграть в Европе.
Напомним, что в текущем розыгрыше бразильской Серии А хавбек провел 24 поединка, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.
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