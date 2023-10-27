Агенты Майкона в ближайшее время обсудят с Шахтером дальнейшее будущее хавбека

Агенты 26-летнего хавбека " Шахтера " Майкона в ближайшее время прибудут в Европу чтобы провести переговоры с руководством "горняков" по поводу будущего своего клиента. Об этом сообщает Terra.

Сейчас бразилец играет в аренде в "Коринтиансе". Аренда игрока заканчивается в конце года и у бразильского клуба нет опции на выкуп хавбека. Тем боле что "тимау" пока не изъявляют желания вступать в переговоры с "Шахтером" по выкупу игрока, и вряд ли на это пойдут к выборам президента клуба, которые состоятся в ноябре.

Сам Майкон, контракт которого с "Шахтером" рассчитан до конца 2025 года, не хочет возвращаться в Украину, но был бы не прочь еще поиграть в Европе.

Напомним, что в текущем розыгрыше бразильской Серии А хавбек провел 24 поединка, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.