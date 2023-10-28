Бенфика – Касса Пио. Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии
Команда Трубина возвращается к внутренним соревнованиям
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" продолжает бороться за чемпионство во внутреннем первенстве. Сейчас "орлы" идут на втором месте, уступая первому "Спортингу" одним очком. Сегодня команда Анатолия Трубина встретится с середняком Примейра-лиги "Касса Пиа". Эта команда находится на 10-й позиции первенства.
"Бенфика" - "Касса Пио"
28 октября, 20:00
Прямая трансляция: MEGOGO
Трансляція матчу Бенфіка - Каса ПіаСмотреть трансляцию
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