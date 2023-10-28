Бенфика – Касса Пио. Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

"Бенфика" продолжает бороться за чемпионство во внутреннем первенстве. Сейчас "орлы" идут на втором месте, уступая первому "Спортингу" одним очком. Сегодня команда Анатолия Трубина встретится с середняком Примейра-лиги "Касса Пиа". Эта команда находится на 10-й позиции первенства.

"Бенфика" - "Касса Пио"

28 октября, 20:00

Прямая трансляция: MEGOGO