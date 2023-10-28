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Бенфика – Касса Пио. Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

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Команда Трубина возвращается к внутренним соревнованиям

Бенфика – Касса Пио. Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бенфика" продолжает бороться за чемпионство во внутреннем первенстве. Сейчас "орлы" идут на втором месте, уступая первому "Спортингу" одним очком. Сегодня команда Анатолия Трубина встретится с середняком Примейра-лиги "Касса Пиа". Эта команда находится на 10-й позиции первенства.

"Бенфика" - "Касса Пио"

28 октября, 20:00

Прямая трансляция: MEGOGO

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Трансляція матчу Бенфіка - Каса Піа
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