Видео, как Сергей Сидорчук забил свой дебютный гол за Верстерло
Вестерло победил Ауд-Хеверле со счетом 2:0
Фото: Instagram
Вчера состоялся матч Бельгийской Про-лиги "Ауд-Хеверлее" - "Вестерло". 0:2. В стартовый состав "Вестерло" попал украинский полузащитник Сергей Сидорчук.
Команды вели себя одинаково, на поле не было доминантности одного клуба. На 64-й минуте игрок "Вестерло" заработал пенальти и забил гол, а через несколько минут голом отметился Сидорчук. "Вестерло" победил со счетом 0:2 и переместился на предпоследнее место в турнирной таблице. К вашему вниманию - гол украинского легионера.
Чемпионат Бельгии. "Ауд-Хеверле" - "Вестерло" 0:2
Голы: Мадсен 64 (пен)., Сидорчук 69.
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