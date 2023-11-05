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Видео, как Сергей Сидорчук забил свой дебютный гол за Верстерло

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Вестерло победил Ауд-Хеверле со счетом 2:0

Видео, как Сергей Сидорчук забил свой дебютный гол за Верстерло

Фото: Instagram

UA-Футбол
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Вчера состоялся матч Бельгийской Про-лиги "Ауд-Хеверлее" - "Вестерло". 0:2. В стартовый состав "Вестерло" попал украинский полузащитник Сергей Сидорчук.

Команды вели себя одинаково, на поле не было доминантности одного клуба. На 64-й минуте игрок "Вестерло" заработал пенальти и забил гол, а через несколько минут голом отметился Сидорчук. "Вестерло" победил со счетом 0:2 и переместился на предпоследнее место в турнирной таблице. К вашему вниманию - гол украинского легионера.

Чемпионат Бельгии. "Ауд-Хеверле" - "Вестерло" 0:2
Голы: Мадсен 64 (пен)., Сидорчук 69.

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Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
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