Видео, как Сергей Сидорчук забил свой дебютный гол за Верстерло

Вчера состоялся матч Бельгийской Про-лиги "Ауд-Хеверлее" - "Вестерло". 0:2. В стартовый состав "Вестерло" попал украинский полузащитник Сергей Сидорчук.

Команды вели себя одинаково, на поле не было доминантности одного клуба. На 64-й минуте игрок "Вестерло" заработал пенальти и забил гол, а через несколько минут голом отметился Сидорчук. "Вестерло" победил со счетом 0:2 и переместился на предпоследнее место в турнирной таблице. К вашему вниманию - гол украинского легионера.

Чемпионат Бельгии. "Ауд-Хеверле" - "Вестерло" 0:2

Голы: Мадсен 64 (пен)., Сидорчук 69.