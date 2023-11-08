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Довбик попал в сборную недели в EA FC 24

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Артем получил обновленную карточку с рейтингом 83

Довбик попал в сборную недели в EA FC 24

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард "Жироны" Артем Довбик попал в команду недели в EA FC 24.

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Компания EA Sports представила символическую сборную по итогам 8-й игровой недели в Ultimate Team. Сам украинский нападающий получил обновленную карточку с общим рейтингом 83.

Напомним, на минувших выходных в рамках 12-го тура "Жирона" на выезде разгромно победила "Осасуну" (4:2). А 26-летний Артем отметился голом и дублем из ассистов в той игре.

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Артем Довбик Жирона
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