Довбик попал в сборную недели в EA FC 24
Артем получил обновленную карточку с рейтингом 83
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Жироны" Артем Довбик попал в команду недели в EA FC 24.
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Компания EA Sports представила символическую сборную по итогам 8-й игровой недели в Ultimate Team. Сам украинский нападающий получил обновленную карточку с общим рейтингом 83.
Напомним, на минувших выходных в рамках 12-го тура "Жирона" на выезде разгромно победила "Осасуну" (4:2). А 26-летний Артем отметился голом и дублем из ассистов в той игре.
Early table toppers, derby darlings, and all the standouts from around the world of football's past match weeks.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) November 8, 2023
Team of the Week 8 is in Ultimate Team in #FC24. pic.twitter.com/A4ujpYkPym
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