Мобрей о Назарии Русине: Ему нужно акклиматизироваться

Сегодня "Сандерленд" встретится с "Бирмингемом" в рамках 16 тура Чемпионшипа. Главный тренер "Сандерленда" высказался относительно украинского игрока - Назария Русина:

"Назарий уже не такой молодой, и у него появляется возможность. Он приехал в Великобританию, на самом деле не владея языком, и он все еще делает уроки, и мы все еще используем Тимура Тутерова (украинский форвард из молодежки), чтобы объясниться. Мы дали Назу шанс повлиять на команду сейчас и посмотреть, сможет ли он забивать голы. Русину нужно акклиматизироваться, это просто несправедливо судить его по нескольким месяцам в новой стране, - приводит слова Тоби Мобрея Sunderland Echo.