Marca назвала основные причины, которые мешают адаптироваться Яремчуку в Валенсии

Испанское издание Marca назвала основные причины, которые мешают адаптироваться украинскому форварду Роману Яремчуку в испанской "Валенсии".

Отмечается, что на Романа серьезно влияет война, поскольку в ней участвуют близкие члены его семьи. С началом войны форвард находится не в лучшей физической и моральной форме. Не помогло даже возвращение в чемпионат Бельгии, где Яремчук проводил лучший этап в своей карьере.

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Источник отмечает, что одной из главных причин плохой адаптации является проблемный характер украинца, и вспоминает эпизод в домашнем матче "летучих мышей" против "Гранады", когда все игроки, включая тех, кто находился на скамейке запасных, остались в центре поля, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку, а Яремчук был единственным, кто отправился в раздевалку. Также отмечается, что в команде не в восторге от того, как Роман общается со своими партнерами по клубу.

"Валенсия" все же не оставляет ситуацию на произвол судьбы, и пытается найти пути, как лучше помочь Яремчуку с адаптацией, сделать клуб ближе к нему. Например, несколько недель назад форварду сборной Украины сделали сюрприз – на "Месталью" для встречи с Яремчуком были приглашены украинцы, проживающие в Валенсии.

В этом сезоне Роман Яремчук провел в Ла Лиге семь матчей и результативными действиями не отметился.