Воронин в топ-5. FourFourTwo назвал свою версию худших трансферов Ливерпуля

Авторитетное британское издание FourFourTwo обработал свою версию худших трансферов " Ливерпуля ".

Всего в списке 32 позиции.

Худшим назван переход английского защитника Пола Кончески, перебравшегося на Энфилд из "Фулхэма". В топ-3 также попали Энди Кэрролл и Марио Балотелли.

Место в пятерке нашлось и украинцу Андрею Воронину, который перешел в стан "красных" в 2007 году из немецкого "Байера", занял пятую позицию рейтинга.

"Воронин подписал контракт с "Ливерпулем" на правах свободного агента в 2008 году. Это выглядело как отличное подписание для "красных", которых Рафаэль Бенитес хвалил как "умных" и универсальных.

К несчастью как для игрока, так и для клуба, Воронин забил всего 6 голов в 40 матчах.

"Я почти ничего не понимал, да и английский у меня был не очень хорош. Когда [Джейми] Каррагер и [Стивен] Джеррард разговаривали, я попросил их повторить это по-английски", — вспоминал позже нападающий", - пишет издание.