Воронин в топ-5. FourFourTwo назвал свою версию худших трансферов Ливерпуля
Украинец забил всего 6 голов в 40 матчах
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетное британское издание FourFourTwo обработал свою версию худших трансферов "
Всего в списке 32 позиции.
Худшим назван переход английского защитника Пола Кончески, перебравшегося на Энфилд из "Фулхэма". В топ-3 также попали Энди Кэрролл и Марио Балотелли.
Место в пятерке нашлось и украинцу Андрею Воронину, который перешел в стан "красных" в 2007 году из немецкого "Байера", занял пятую позицию рейтинга.
"Воронин подписал контракт с "Ливерпулем" на правах свободного агента в 2008 году. Это выглядело как отличное подписание для "красных", которых Рафаэль Бенитес хвалил как "умных" и универсальных.
К несчастью как для игрока, так и для клуба, Воронин забил всего 6 голов в 40 матчах.
"Я почти ничего не понимал, да и английский у меня был не очень хорош. Когда [Джейми] Каррагер и [Стивен] Джеррард разговаривали, я попросил их повторить это по-английски", — вспоминал позже нападающий", - пишет издание.
10 худших трансферов в истории "Ливерпуля" по версии FourFourTwo:
- Пол Кончески – из "Фулхэма" (2010).
- Марио Балотелли – из "Милана" (2014).
- Энди Кэррол – из "Ньюкасла" (2011).
- Эль Хаджи Диуф – из "Ланса" (2002).
- Андрей Воронин – из "Байера" (2007).
- Шон Данди – из "Карлсруэ" (1998).
- Фабио Борини – из "Пармы" (2012).
- Наби Кейта – из "РБ Лейпцига" (2018).
- Чарли Адам – из "Блэкпула" (2011).
- Альберто Аквилани – из "Ромы" (2009).
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