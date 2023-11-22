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Воронин в топ-5. FourFourTwo назвал свою версию худших трансферов Ливерпуля

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Украинец забил всего 6 голов в 40 матчах

Воронин в топ-5. FourFourTwo назвал свою версию худших трансферов Ливерпуля

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Авторитетное британское издание FourFourTwo обработал свою версию худших трансферов "Ливерпуля".

Всего в списке 32 позиции.

Худшим назван переход английского защитника Пола Кончески, перебравшегося на Энфилд из "Фулхэма". В топ-3 также попали Энди Кэрролл и Марио Балотелли.

Место в пятерке нашлось и украинцу Андрею Воронину, который перешел в стан "красных" в 2007 году из немецкого "Байера", занял пятую позицию рейтинга.

"Воронин подписал контракт с "Ливерпулем" на правах свободного агента в 2008 году. Это выглядело как отличное подписание для "красных", которых Рафаэль Бенитес хвалил как "умных" и универсальных.

К несчастью как для игрока, так и для клуба, Воронин забил всего 6 голов в 40 матчах.

"Я почти ничего не понимал, да и английский у меня был не очень хорош. Когда [Джейми] Каррагер и [Стивен] Джеррард разговаривали, я попросил их повторить это по-английски", — вспоминал позже нападающий", - пишет издание.

10 худших трансферов в истории "Ливерпуля" по версии FourFourTwo:

  • Пол Кончески – из "Фулхэма" (2010).
  • Марио Балотелли – из "Милана" (2014).
  • Энди Кэррол – из "Ньюкасла" (2011).
  • Эль Хаджи Диуф – из "Ланса" (2002).
  • Андрей Воронин – из "Байера" (2007).
  • Шон Данди – из "Карлсруэ" (1998).
  • Фабио Борини – из "Пармы" (2012).
  • Наби Кейта – из "РБ Лейпцига" (2018).
  • Чарли Адам – из "Блэкпула" (2011).
  • Альберто Аквилани – из "Ромы" (2009).
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Источник:
FourFourTwo
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