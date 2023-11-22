Реал начал подыскивать варианты для замены Лунина. Ситуация с украинцем остается неясной
Мадридцы обратили внимание на перспективного 17-летнего турецкого кипера
Фото: Real Madrid /Автор - Antonio Villalba
Мадридский
Как сообщает Fichajes, ситуация с украинцем остается неясной – контракт Андрея с клубом завершается летом и Лунин может принять решение покинут Мадрид из-за недостатка игровой практики.
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Поэтому "Реал" уже сейчас начал прощупывать почву относительно молодых и перспективных киперов, которые могли бы стать в следующем сезоне вторым номером в команде.
На данный момент фаворитом у мадридского клуба считается 17-летнего голкипер турецкого "Трабзонспора" Онуралп Чевиккан, который является одним из открытий нынешнего турецкого первенства.
В случае, если ситуация с Луниным прояснится в ближайшее время, "Реал" может сделал предложение по турецкому киперу уже зимой.
Напомним, что украинский кипер провел в текущем сезоне за "Реал" 4 матча, в которых пропустил 2 гола и два поединка отстоял "на ноль".
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