Русин и Кучерявый выйдут с первых минут на поле
Сандерленд и Сент-Джонстон с украинцами в старте
Getty Images/Global Images Ukraine
Назарий Русин выйдет в старте 17-го тура английского Чемпионшипа на поединок между "Сандерлендом" и "Плимут Аргайл". Это четвертый подряд старт для украинца. "Сандерленд" идет 6-м в турнирной таблице Чемпионшипа, имея 26 очков.
Максим Кучерявый также появится с первых минут на поле против за "Сент-Джонстон" против "Харт оф Мидлотиан".
???? ???????????????? ????????????????— St. Johnstone FC (@StJohnstone) November 25, 2023
Here is your Saints team to take on Hearts this afternoon????#SJFCLive | @JamTarts pic.twitter.com/EXu8HNSfUN
Tony Mowbray's XI! ❤️#SAFC | #PLYSUN pic.twitter.com/H9lsGdh8Ye— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) November 25, 2023
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