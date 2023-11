Русин и Кучерявый выйдут с первых минут на поле

Назарий Русин выйдет в старте 17-го тура английского Чемпионшипа на поединок между "Сандерлендом" и "Плимут Аргайл". Это четвертый подряд старт для украинца. "Сандерленд" идет 6-м в турнирной таблице Чемпионшипа, имея 26 очков.

Максим Кучерявый также появится с первых минут на поле против за "Сент-Джонстон" против "Харт оф Мидлотиан".

Here is your Saints team to take on Hearts this afternoon????#SJFCLive | @JamTarts pic.twitter.com/EXu8HNSfUN