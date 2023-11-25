  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Русин и Кучерявый выйдут с первых минут на поле
В тренде

Русин и Кучерявый выйдут с первых минут на поле

Наши за границей
Обновлено

Сандерленд и Сент-Джонстон с украинцами в старте

Русин и Кучерявый выйдут с первых минут на поле

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Назарий Русин выйдет в старте 17-го тура английского Чемпионшипа на поединок между "Сандерлендом" и "Плимут Аргайл". Это четвертый подряд старт для украинца. "Сандерленд" идет 6-м в турнирной таблице Чемпионшипа, имея 26 очков.

Максим Кучерявый также появится с первых минут на поле против за "Сент-Джонстон" против "Харт оф Мидлотиан".

По теме
yellow-arrow
Ньюкасл – Челси. АУДИО онлайн трансляция матча 13-го тура чемпионата Англии
yellow-arrow
Яремчук не выйдет в старте на матч Валенсии с Сельтой
yellow-arrow
Страсбур – Марсель. Смотреть онлайн LIVE трансляцию матча команды Соболя
Назарий Русин Максим Кучерявый
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости