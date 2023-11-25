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Яремчук не выйдет в старте на матч Валенсии с Сельтой

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Форвард останется на замене

Яремчук не выйдет в старте на матч Валенсии с Сельтой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Роман Яремчук не появится с первых минут на поле в матче 14-го тура "Валенсии" против "Сельты". 27-летний форвард начнет встречу на скамейке запасных.

Украинец провел 8 матчей за испанскую команду без результативных действий.

Игра начнется в 17.15.

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Валенсия (Испания) Роман Яремчук Сельта (Виго)
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