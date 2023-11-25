Яремчук не выйдет в старте на матч Валенсии с Сельтой
Форвард останется на замене
Getty Images / Global Images Ukraine
Роман Яремчук не появится с первых минут на поле в матче 14-го тура "Валенсии" против "Сельты". 27-летний форвард начнет встречу на скамейке запасных.
Украинец провел 8 матчей за испанскую команду без результативных действий.
Игра начнется в 17.15.
⚽ XI INICIAL ???? @RCCelta#ValenciaCelta ????????#ADNVCF pic.twitter.com/827FVtasiF— Valencia CF (@valenciacf) November 25, 2023
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