Соболь появился в конце. Страсбур – Марсель 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 13 тура чемпионата Франции, в котором "Страсбур" принимал "Марсель". До перерыва большое преимущество было на стороне “провансальцев”, а вот во втором тайме “Страсбур” забрал инициативу к своим ногам. Однако в итоге все решили голы, забитые в первой трети встречи.

Также сыграл и Эдуард Соболь. Украинский защитник в третий раз подряд появился со скамьи для запасных в составе "Страсбура". Сейчас его команда идет на 12 месте Лиги 1, "Марсель" расположился на девятой позиции. Между коллективами разрыв всего одно очко.

"Страсбур" - "Марсель" 1:1

Голы: Эмега 6 – Клаус 27