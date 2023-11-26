Что за удар! Малиновский мощным ударом с дальней дистанции забивает дебютный гол

Руслан Малиновский забивает дебютный гол за генуэзцев и сравнивает счет в матче "Фрозиноне" - "Дженоа" на 38-й минуте. Украинец мощным ударом левой с дальней дистанции в одно касание пробил по воротам соперника. У соперника не было шансов.

После первого тайма счет в матче 1:1.

Клуб украинского полузащитника сейчас занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Серии А.