  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Что за удар! Малиновский мощным ударом с дальней дистанции забивает дебютный гол
В тренде

Что за удар! Малиновский мощным ударом с дальней дистанции забивает дебютный гол

Наши за границей
Обновлено

Как в старые добрые времена

Что за удар! Малиновский мощным ударом с дальней дистанции забивает дебютный гол

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руслан Малиновский забивает дебютный гол за генуэзцев и сравнивает счет в матче "Фрозиноне" - "Дженоа" на 38-й минуте. Украинец мощным ударом левой с дальней дистанции в одно касание пробил по воротам соперника. У соперника не было шансов.

После первого тайма счет в матче 1:1.

Клуб украинского полузащитника сейчас занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Серии А.

По теме
yellow-arrow
Дебютный гол Малиновского за Дженоа. Фрозиноне - Дженоа 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Очередной старт Лунина. Кадис - Реал Мадрид. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
yellow-arrow
Миколенко на месте. Эвертон - Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча АПЛ
Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
26.11.2023 в 18:25
Дуже красивий постріл. Клас не проп'єш !
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
download1 (huyersk)
26.11.2023 в 18:25
Дуже красивий постріл. Клас не проп'єш !
Ответить
0
0
terber (ternopil)
26.11.2023 в 17:06
щось в лісі здохло)
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости