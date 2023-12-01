Сабо: Анчелотти не имел права говорить такое публично. Он психологически убил Лунина

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо разобрал проблемы Андрея Лунина в "Реале" на фоне высказываний Карло Анчелотти.

- Йожеф Йожефович, имеет ли право тренер публично так высказываться об игроке, как это произошло в случае с Анчелотти и Луниным?

- НИ-КОГДА! Тренер не имеет права такого говорить! Нужно следить за своим языком и всегда думать о последствиях.

У меня было очень много вопросов к Шовковскому после его вопиющей ошибки в матче против Словении, но я ему не сказал ни одного слова по сегодняшний день. Потому что знал, что это может убить его психологически.

Анчелотти не имел права говорить такое публично! Если он хотел сказать Лунину, что не рассчитывает на него, то надо было вызвать его на индивидуальную беседу, чтобы никто об этом не знал и не слышал.

- Лунин пропустил два гола от "Наполи" и получил низкие оценки от статистических порталов. Можно ли сказать, что Анчелотти его психологически убил своим высказыванием?

- Конечно, убил. После такого Лунин может хуже работать на тренировках, не спать, потому что постоянно переживает.

- Лично вам, кто больше импонирует: Лунин или Кепа?

- Я вообще не понял, почему "Реал" подписал Кепу. Он что, творил чудеса в воротах? Нет! Его взяли только потому, что он испанец. Думаю, там не тренер, а президент настоял на его подписании, потому что испанцы любят своих.

Лунин точно не слабее Кепы, а в некоторых моментах и превосходит его. Я не знаю, почему Анчелотти не рассматривает Андрея первым вратарем, - сказал Сабо.