Соболь снова в запасе Страсбура. Он сыграл в сезоне 21 минуту
Украинец снова в запасе
Фото - ФК Страсбур / автор невідомий
В рамках 14-го тура французской Лиги 1 "
Украинский защитник Эдуард Соболь попал в заявку гостей на эту игру. Однако украинский защитник в очередной раз не выйдет в стартовом составе, а начнет игру на скамейке запасных.
Примечательно, что 28-летний украинец провел в текущем сезоне всего за "Страсбур" 21 минуту, трижды выходя на замену.
???? #SDRRCSA I ???????? ???????????????? ???????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????? !— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) December 1, 2023
???? Le match en direct commenté ⤵️
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Полесье - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Украинский клуб прекращает свою деятельность на период войны
- Рейтинг клубов УЕФА. Прямая путевка в Лигу чемпионов – это реальность. Но только для Шахтера
- Лунин получил худшую оценку за матч с Наполи
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн