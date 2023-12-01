Соболь снова в запасе Страсбура. Он сыграл в сезоне 21 минуту

В рамках 14-го тура французской Лиги 1 " Страсбур " на выезде сыграет против "Реймса".

Украинский защитник Эдуард Соболь попал в заявку гостей на эту игру. Однако украинский защитник в очередной раз не выйдет в стартовом составе, а начнет игру на скамейке запасных.

Примечательно, что 28-летний украинец провел в текущем сезоне всего за "Страсбур" 21 минуту, трижды выходя на замену.