Трубин не пропустил, но Бенфика не выиграла. Орлы рискуют потерять лидерство

В рамках 12 тура чемпионата Португалии "Морейренсе" играл против "Бенфики". Матч завершился со счётом 0:0.

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел все 90 минут. Он записал в свой актив три сейва и отдал 15 точных передач из 18 (83%). WhoScored оценил его игру баллом в 6,94 – средний результат в этом матче.

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Это уже четвертый сухой матч украинца в этом сезоне Примейра-лиги. За восемь поединков чемпионата Трубин пропустил четыре гола.

"Бенфика" продолжает возглавлять турнирную таблицу, однако до конца тура ее может обогнать "Спортинг". Завтра "львы" сыграют против одного из аутсайдеров чемпионата "Жил Висенте" и в случае победы выйдут на первое чистое место с двухочковым отрывом от "орлов".

Следующий матч "Бенфика" проведет 8 декабря против "Фаренсе" в рамках чемпионата Португалии.