Вестерло Сергея Сидорчука остается без главного тренера

Руководство "Вестерло" решило уволить Йонаса Де Река, который работал главным тренером команды с июля 2021 года.

Такое решение было принято после поражения в 14-м туре чемпионата Бельгии против "Андерлехта" (1:3). Сергей Сидорчук в этом матче вышел в стартовом составе и провел 78' минут.

Именно под руководством Де Река "Вестерло" поднялся в элиту в 2022 году. В сезоне 2023/24 дела у команды идут не лучшим образом - всего две победы в 16 турах и предпоследнее место в турнирной таблице.