  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Вестерло Сергея Сидорчука остается без главного тренера
В тренде

Вестерло Сергея Сидорчука остается без главного тренера

Наши за границей
Обновлено

Бельгийский клуб ищет нового тренера

Вестерло Сергея Сидорчука остается без главного тренера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Руководство "Вестерло" решило уволить Йонаса Де Река, который работал главным тренером команды с июля 2021 года.

Такое решение было принято после поражения в 14-м туре чемпионата Бельгии против "Андерлехта" (1:3). Сергей Сидорчук в этом матче вышел в стартовом составе и провел 78' минут.

Именно под руководством Де Река "Вестерло" поднялся в элиту в 2022 году. В сезоне 2023/24 дела у команды идут не лучшим образом - всего две победы в 16 турах и предпоследнее место в турнирной таблице.

Читайте такжеСидорчук не смог помочь Вестерло победить Андерлехт
По теме
yellow-arrow
Лутон – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Лутон – Арсенал. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 05.12.2023
yellow-arrow
Забарный получил признание от поклонников Борнмута
Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
westerlo
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости