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Сидорчук не смог помочь Вестерло победить Андерлехт

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Юбилейный матч Сидорчука

Сидорчук не смог помочь Вестерло победить Андерлехт

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Вчера в рамках 16-го тура бельгийской лиги "Вестерло" Сергея Сидорчука проиграло на своем поле "Андерлехт" 1:3.

Украинский полузащитник вышел на поле с первых минут, это был его десятый матч за "Вестерло", но отличиться результативным действиям он не смог. На 78-й минуте украинца поменяли. Статистический портал Whoscored поставил оценку Сидорчуку 5,9.

Напомним, "Вестерло" сыграло 16 игр и набрало 11 очков, на текущий момент команда занимает предпоследнее место.

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Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
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Источник:
Whoscored
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