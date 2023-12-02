Сидорчук не смог помочь Вестерло победить Андерлехт

Вчера в рамках 16-го тура бельгийской лиги "Вестерло" Сергея Сидорчука проиграло на своем поле "Андерлехт" 1:3.

Украинский полузащитник вышел на поле с первых минут, это был его десятый матч за "Вестерло", но отличиться результативным действиям он не смог. На 78-й минуте украинца поменяли. Статистический портал Whoscored поставил оценку Сидорчуку 5,9.

Напомним, "Вестерло" сыграло 16 игр и набрало 11 очков, на текущий момент команда занимает предпоследнее место.