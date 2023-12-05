Лутон – Арсенал, Ароса – Валенсия, Лацио – Дженоа. АУДИО онлайн трансляция матчей с участием украинцев

UA-Футбол организует multifeed-комментарий поединков с участием Александра Зинченко, Романа Яремчука и Руслана Малиновского.

"Арсенал" Зинченко приедет в гости к "Лутону" в рамках АПЛ, "Валенсия" Яремчука – к "Аросе" в 1/32 финала Кубка Испании, а "Дженоа" Малиновского – к "Лацио" в 1/8 Кубка Италии. Мы сконцентрируемся на поединке "Лутон" – "Арсенал", но регулярно будем посматривать за успехами Романа и Руслана.

АУДИО трансляция начнется во вторник, 5 декабря – в 22:10 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский