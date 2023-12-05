Лутон – Арсенал, Ароса – Валенсия, Лацио – Дженоа. АУДИО онлайн трансляция матчей с участием украинцев
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединки
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует multifeed-комментарий поединков с участием Александра Зинченко, Романа Яремчука и Руслана Малиновского.
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"Арсенал" Зинченко приедет в гости к "Лутону" в рамках АПЛ, "Валенсия" Яремчука – к "Аросе" в 1/32 финала Кубка Испании, а "Дженоа" Малиновского – к "Лацио" в 1/8 Кубка Италии. Мы сконцентрируемся на поединке "Лутон" – "Арсенал", но регулярно будем посматривать за успехами Романа и Руслана.
АУДИО трансляция начнется во вторник, 5 декабря – в 22:10 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Зуев
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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