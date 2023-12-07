Украинский голкипер в Бразилии рассказал, как идут дела у Фернандиньо и Марлоса

Украинский голкипер Максим Воронов, который сейчас выступает в бразильском "Атлетико Паранаэнсе", рассказал о бывших футболистах " Шахтера " Фернандиньо и Марлосе.

– Расскажите об экс-хавбеке "Шахтера" и "Манчестер Сити" Фернандиньо, который играет за "Атлетико Паранаэнсе". Он в хорошей форме находится?

– Он в полном порядке. Человек играл в "Манчестер Сити", это звезда мирового уровня. Общались с ним, он спрашивал меня о семье, об Украине, "Металлисте". У Фернандиньо здесь в академии играет его сын, который родился в Донецке. Он в команде U-13.

– В интернете появилось ваше совместное фото с Марлосом, который играл за "Металлист", "Шахтер" и сборную Украины. Общаетесь с ним?

– Марлос пригласил меня посмотреть вместе игру основной команды "Атлетико Паранаэнсе". Он также интересуется тем, как моя семья, какие новости об Украине. Он уже не играет за основную команду "Атлетико", но официально пока не объявлял о завершении карьеры.