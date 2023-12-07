Золотой дубль Демченко и Цитаишвили не дался. Динамо Батуми проиграло в финале Кубка Грузии
Победителем Кубка стал Сабуртало
фото из соцсетей
В Грузии состоялся финал Кубка страны, в котором "Динамо" Батуми украинского тренера Андрея Демченко и хавбека Георгия Цитаишвили играло против "Сабуртало" (0:1).
Поединок получился упорным - единственным голом во встрече на 90+2 минуте отличился нападающий "Сабуртало" Ираклий Сихарулидзе.
Арендованный у киевского "Динамо" вингер Георгий Цитаишвили вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.
Напомним, что по итогам завершившегося сезона (в Грузии он проходит по схеме весна-очень), "Динамо" Батуми под руководством Андрея Демченко
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