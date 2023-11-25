Динамо Батуми стало чемпионом Грузии. В этой команде есть украинцы
Аж 3 знакомых нам лица
Getty Images / Global Images Ukraine
В Грузии досрочно определился чемпион страны. Им стал клуб "Динамо" (Батуми). За 2 тура до завершения они сумели оторваться от "Динамо" (Тбилиси) на 8 очков.
Команду из Батуми возглавляет украинский тренер Андрей Демченко - бывший коуч "Вереса", "Металлиста 1925", "Дилы" и других команд.
Из украинских игроков в составе присутствует полузащитник Иван Литвиненко, когда-то игравший за "Рух", "ВПК-Агро" и "Черноморец". Он провел за "Динамо" (Батуми) 19 матчей и отнес в актив 1 голевой пас.
Также лидером этой команды является Георгий Цитишвили - арендованный полузащитник из киевского "Динамо". В этом сезоне он отыграл 18 матчей за грузинскую команду во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 ассиста.
6 декабря батумское "Динамо" сможет выиграть еще один трофей. В финале Кубка Грузии они встретятся с "Сабуртало" (Тбилиси).
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