Динамо Батуми стало чемпионом Грузии. В этой команде есть украинцы

В Грузии досрочно определился чемпион страны. Им стал клуб "Динамо" (Батуми). За 2 тура до завершения они сумели оторваться от "Динамо" (Тбилиси) на 8 очков.

Команду из Батуми возглавляет украинский тренер Андрей Демченко - бывший коуч "Вереса", "Металлиста 1925", "Дилы" и других команд.

Из украинских игроков в составе присутствует полузащитник Иван Литвиненко, когда-то игравший за "Рух", "ВПК-Агро" и "Черноморец". Он провел за "Динамо" (Батуми) 19 матчей и отнес в актив 1 голевой пас.

Также лидером этой команды является Георгий Цитишвили - арендованный полузащитник из киевского "Динамо". В этом сезоне он отыграл 18 матчей за грузинскую команду во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

6 декабря батумское "Динамо" сможет выиграть еще один трофей. В финале Кубка Грузии они встретятся с "Сабуртало" (Тбилиси).