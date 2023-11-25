  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Динамо Батуми стало чемпионом Грузии. В этой команде есть украинцы

Общие новости

Аж 3 знакомых нам лица

Динамо Батуми стало чемпионом Грузии. В этой команде есть украинцы

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В Грузии досрочно определился чемпион страны. Им стал клуб "Динамо" (Батуми). За 2 тура до завершения они сумели оторваться от "Динамо" (Тбилиси) на 8 очков.

Команду из Батуми возглавляет украинский тренер Андрей Демченко - бывший коуч "Вереса", "Металлиста 1925", "Дилы" и других команд.

Из украинских игроков в составе присутствует полузащитник Иван Литвиненко, когда-то игравший за "Рух", "ВПК-Агро" и "Черноморец". Он провел за "Динамо" (Батуми) 19 матчей и отнес в актив 1 голевой пас.

Также лидером этой команды является Георгий Цитишвили - арендованный полузащитник из киевского "Динамо". В этом сезоне он отыграл 18 матчей за грузинскую команду во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

6 декабря батумское "Динамо" сможет выиграть еще один трофей. В финале Кубка Грузии они встретятся с "Сабуртало" (Тбилиси).

По теме
yellow-arrow
Мирча Луческу: Порога в профессиональной деятельности я еще не достиг
yellow-arrow
Роналду забил за Аль-Наср с 30 метров, перекинув голкипера – ВИДЕО
yellow-arrow
Цитаишвили одержал победу в чемпионате Грузии вместе с Динамо Батуми
Грузия Андрей Демченко Георгий Цитаишвили Иван Литвиненко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости