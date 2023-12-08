Анатолий Трубин – в стартовом составе Бенфики на матч против Фаренсе
Клуб опубликовал список игроков на матч
Benfica
"Бенфика" опубликовала список игроков на матч 13-го тура чемпионата Португалии против "Фаренсе".
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Украинец Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе. 22-летний голкипер неизменно появляется в основе в матчах за клуб, начиная с середины сентября.
Состав команды: Трубин, Аурснес, Силва, Отаменди, Морато, Невеш, Кёкчу, Ди Мария, Мариу, Рафа, Тенгстедт.
Напомним, что матч "Бенфика" - "Фаренсе" состоится 8 декабря в 20:00 по киевскому времени.
???? OUR ???????????????????????????????? ???????? FOR TODAY!#SLBSCF • #LigaPortugal pic.twitter.com/6wuHsrFt5b— SL Benfica (@slbenfica_en) December 8, 2023
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Источник:benfica
Опубликовал: Екатерина Власова
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