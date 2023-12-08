Анатолий Трубин – в стартовом составе Бенфики на матч против Фаренсе

"Бенфика" опубликовала список игроков на матч 13-го тура чемпионата Португалии против "Фаренсе".

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Украинец Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе. 22-летний голкипер неизменно появляется в основе в матчах за клуб, начиная с середины сентября.

Состав команды: Трубин, Аурснес, Силва, Отаменди, Морато, Невеш, Кёкчу, Ди Мария, Мариу, Рафа, Тенгстедт.

Напомним, что матч "Бенфика" - "Фаренсе" состоится 8 декабря в 20:00 по киевскому времени.