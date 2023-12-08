Ла Лига. Хетафе – Валенсия. Яремчук снова присел в запас
На матч чемпионата украинец снова в запасе
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Сегодня в Испании матчем "Хетафе" – "Валенсия" стартует 16-й тур местного чемпионата. Поединок начнется в 22:00.
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Украинский форвард "летучих мышей" Роман Яремчук не попал в стартовый состав своей команды – украинец начнет поединок на скамейке запасных.
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Напомним, что на неделе "Валенсия" в рамках 1/32 финала Кубка Испании обыграла "Аросу" 1:0, а единственный гол, свой первый за испанскую команду, забил именно Яремчук.
⚽ XI INICIAL ???? @GetafeCF#GetafeValencia ????????#ADNVCF pic.twitter.com/9J3GMv1M75— Valencia CF (@valenciacf) December 8, 2023
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