Ла Лига. Хетафе – Валенсия. Яремчук снова присел в запас

Сегодня в Испании матчем "Хетафе" – "Валенсия" стартует 16-й тур местного чемпионата. Поединок начнется в 22:00.

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Украинский форвард "летучих мышей" Роман Яремчук не попал в стартовый состав своей команды – украинец начнет поединок на скамейке запасных.

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Напомним, что на неделе "Валенсия" в рамках 1/32 финала Кубка Испании обыграла "Аросу" 1:0, а единственный гол, свой первый за испанскую команду, забил именно Яремчук.