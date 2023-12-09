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Вестерло одержал первую победу за четыре матча. Сидорчук получил среднюю оценку

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К спасительному 12 месту все ближе и ближе

Вестерло одержал первую победу за четыре матча. Сидорчук получил среднюю оценку

Фото: Instagram

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 17 тура бельгийского чемпионата "Кортрейк" дома уступил "Вестерло" со счетом 1:2. Решающий гол забил македонец Дачи на 87-й минуте.

Украинский полузащитник Сергей Сидорчук провел в составе Вестерло все 90 минут. WhoScored оценил его игру отметкой 6,95 – это пятый балл в его команде.

Добавим, что весь матч на скамье запасных "Кортрейка" провел бывший футболист юношеской сборной Украины Марк Мампаси, который зимой 2022 стал футболистом московского "Локомотива" и принял российское гражданство.

"Вестерло" победил впервые за четыре матча, благодаря чему сумел подняться на 14 место в турнирной таблице (в общей сложности – 16 команд). До спасительной 12-й позиции команде Сидорчука осталось еще три очка.

Это был 11 матч украинца в Бельгии. На его счету один гол и четыре желтых карточки.

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