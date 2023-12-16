Яремчук – в старте на матч с Барселоной, Коваленко – вне заявки на игру с Торино

Роман Яремчук выйдет с первых минут на матч с "Барселоной". Украинец сыграет на пару со своим конкурентом Уго Дуро.

Поединок начнется в 22:00.

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Виктор Коваленко не попал в заявку на матч с "Торино".

Украинец, по данным итальянских СМИ, получил повреждение и пропустит матч, чтобы не ухудшить физические кондиции.