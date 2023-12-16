Яремчук – в старте на матч с Барселоной, Коваленко – вне заявки на игру с Торино
Отметится ли Роман голевым действием?
Getty Images / Global Images Ukraine
Роман Яремчук выйдет с первых минут на матч с "Барселоной". Украинец сыграет на пару со своим конкурентом Уго Дуро.
Поединок начнется в 22:00.
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Виктор Коваленко не попал в заявку на матч с "Торино".
Украинец, по данным итальянских СМИ, получил повреждение и пропустит матч, чтобы не ухудшить физические кондиции.
⚽ XI INICIAL ???? @FCBarcelona_es #ValenciaBarça ????????????#ADNVCF pic.twitter.com/RxuyhF2xc3— Valencia CF (@valenciacf) December 16, 2023
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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16.12.2023 в 22:39
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