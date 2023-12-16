  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук – в старте на матч с Барселоной, Коваленко – вне заявки на игру с Торино
В тренде

Яремчук – в старте на матч с Барселоной, Коваленко – вне заявки на игру с Торино

Наши за границей
Обновлено

Отметится ли Роман голевым действием?

Яремчук – в старте на матч с Барселоной, Коваленко – вне заявки на игру с Торино

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Роман Яремчук выйдет с первых минут на матч с "Барселоной". Украинец сыграет на пару со своим конкурентом Уго Дуро.

Поединок начнется в 22:00.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Виктор Коваленко не попал в заявку на матч с "Торино".

Украинец, по данным итальянских СМИ, получил повреждение и пропустит матч, чтобы не ухудшить физические кондиции.

По теме
yellow-arrow
Забарный - второй в АПЛ по количеству заблокированных ударов
yellow-arrow
Итальянские СМИ сообщили причину отсутствия Коваленко на матч против Торино
yellow-arrow
Яремчук будет играть с первых минут. Валенсия - Барселона. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
Роман Яремчук Валенсия Виктор Коваленко Эмполи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.12.2023 в 22:39
Прикро, що не забив в дебюті...А то було б класно: всі українці по традиції б розписались у воротах Барси)))
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.12.2023 в 22:39
Прикро, що не забив в дебюті...А то було б класно: всі українці по традиції б розписались у воротах Барси)))
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.12.2023 в 21:14
рома - хет-трикер?)))
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости