Отец украинского полузащитника Бордо получил тяжелое ранение под Бахмутом
Защищая Украину
Фото: FC Girondins de Bordeaux
Отец украинского полузащитника "Бордо" Даниила Игнатенко получил тяжелое ранение под Бахмутом, сообщает издание Girondins4Ever. В публикации СМИ, которое является неофициальным фан-сайтом клуба "Бордо" (ныне выступает в Лиге 2), анализируется выступление украинца сквозь призму его повседневной жизни, связанной с войной.
Girondins4Ever со ссылкой на местные региональные газеты отмечает, что отец Даниила Игнатенко был на фронте в Бахмуте, где получил тяжелое ранение. Впоследствии его эвакуировали в Германию и прооперировали. Сейчас он находится там на лечении. Мама игрока находится в Италии.
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Сам Даниил Игнатенко еще не возвращался в Украину после того, как подписал контракт с "Бордо". В нынешнем сезоне украинец сыграл за жирондинцев семнадцать матчей, забил один гол. Его контракт с "Бордо" действует до лета 2026-го года.
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