Качараба может продолжить карьеру в клубе из ОАЭ

Украинский защитник "Славии" Тарас Качараба близок к смене клубной прописки, сообщает Sport Arena.

По информации источника, 28-летним футболистом активно интересуется "Бани Яс". Клуб из Эмиратов готов уже зимой совершить трансфер украинца. Отмечается, что не прочь сменить клуб и чемпионат и сам Тарас.

В нынешнем сезоне Качараба лишь дважды выходил на поле в составе пражской "Славии" (1 - в чемпионате, 1 - в Кубке). В его активе также три поединка за сборную Украины.

На данный момент "Бани Яс" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ, набрав 16 очков в 12 матчах.