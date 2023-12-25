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Качараба может продолжить карьеру в клубе из ОАЭ

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Украинец близок к переезду на Ближний Восток

Качараба может продолжить карьеру в клубе из ОАЭ

Фото: slavia.cz

Новина українською

Украинский защитник "Славии" Тарас Качараба близок к смене клубной прописки, сообщает Sport Arena.

По информации источника, 28-летним футболистом активно интересуется "Бани Яс". Клуб из Эмиратов готов уже зимой совершить трансфер украинца. Отмечается, что не прочь сменить клуб и чемпионат и сам Тарас.

В нынешнем сезоне Качараба лишь дважды выходил на поле в составе пражской "Славии" (1 - в чемпионате, 1 - в Кубке). В его активе также три поединка за сборную Украины.

На данный момент "Бани Яс" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ, набрав 16 очков в 12 матчах.

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Тарас Качараба Славия (Прага) Бани Яс (ОАЭ)
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
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