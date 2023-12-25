Качараба может продолжить карьеру в клубе из ОАЭ
Украинец близок к переезду на Ближний Восток
Фото: slavia.cz
Украинский защитник "Славии" Тарас Качараба близок к смене клубной прописки, сообщает Sport Arena.
По информации источника, 28-летним футболистом активно интересуется "Бани Яс". Клуб из Эмиратов готов уже зимой совершить трансфер украинца. Отмечается, что не прочь сменить клуб и чемпионат и сам Тарас.
В нынешнем сезоне Качараба лишь дважды выходил на поле в составе пражской "Славии" (1 - в чемпионате, 1 - в Кубке). В его активе также три поединка за сборную Украины.
На данный момент "Бани Яс" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ, набрав 16 очков в 12 матчах.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Похищение Кубка мира, триумф женщин и вратарь в тумане: пять историй о Рождестве и футболе
- Довбик и Цыганков передали автомобиль для воинов 95-й бригады
- Минус почти два десятка танков, минус артиллерия, минус живая сила. Генштаб ВСУ обновил потери россиян в войне с Украиной
- Арсенал - рождественский чемпион, у Челси больше поражений, чем побед. Турнирная таблица АПЛ
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн