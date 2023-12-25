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Семейство Зинченко в полном составе поздравили всех красивым рождественским видео

Наши за границей

Алекс, Влада и две дочки

Семейство Зинченко в полном составе поздравили всех красивым рождественским видео

instagram.com/v.lada_sedan

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Жена украинского защитника "Арсенала" Александра Зинченко Влада поделилась в соцсетях рождественским видео.

На нем вся семья Зинченко (Александр, лада и две их дочки) в праздничной атмосфере.

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