  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Майкл Грей: Зинченко может стать проблемой для Арсенала, которая может стоить чемпионства
В тренде

Майкл Грей: Зинченко может стать проблемой для Арсенала, которая может стоить чемпионства

Наши за границей
Обновлено

Украинцу изрядно достается в Англии за матч с Ливерпулем

Майкл Грей: Зинченко может стать проблемой для Арсенала, которая может стоить чемпионства

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-хавбек сборной Англии Майкл Грей раскритиковал украинского защитника "Арсенала" Александра Зинченко после матча с "Ливерпулем" (1:1). Напомним, что именно Зинченко на фланге прошел Салах, после чего сравнял счет.

Читайте такжеКрейг Берли: Зинченко - не самый лучший защитник. Это одна из причин, по которой Гвардиола от него избавился

"Я видел Зинченко не только в этой игре, но это был настолько важный матч, который может стоить "Арсеналу" чемпионства.

Вот насколько это серьезная проблема. Я не критикую его, не могу сказать, что он плохой игрок, это не так, но он допускал подобные ошибки и раньше, в том же "Манчестер Сити".

Порой его трудно критиковать, когда думаешь о том, через что пришлось пройти ему и его семье за последние полтора года. Но если судить по футболу и тому, что я видел, я думаю, что он – проблема для "Арсенала".

Коммуникация на поле между левым защитником и центральным полузащитником является абсолютно ключевой. Я не думаю, что коммуникация между Зинченко и двумя центральными полузащитниками находится на хорошем уровне. Иногда это сложно увидеть по телевизору, но когда ты находишься на игре, ты это заметно. Все, что нужно, – это посмотреть через правое плечо на левого центрального полузащитника, и я не думаю, что Зинченко делает это очень хорошо.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В ситуации один на один ему тяжело, потому что ему не хватает скорости. Когда Салах сместился назад для удара под левую ногу… Все знают, что салах так сделает, и все знают, что вы не должны выставлять ногу. Потому что эпизод будет сразу проигран и Салах тебя пройдет.

Иногда Артета ставит Зинченко перевернутым защитником, иногда он играет слишком высоко. Но в матче против "Ливерпуля" вы не можете играться с тактикой, потому что с такой атакующей командой нужно играть в 4 или 5 защитников. В таких матчах ты должен быть твердым и в первуб очередь, быть защитником.

Поэтому ему придется выходить и в некоторых играх и быть защитником, и если он не сможет делать это неделю за неделей, я думаю, что это будет проблемой "Арсенала", из-за которой команде не удастся выиграть Премьер-лигу", - сказал Грей.

По теме
yellow-arrow
Челси - Кристал Пэлас: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Челси - Кристал Пэлас. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Мудрик - в старте Челси, а Ярмолюк - в старте Брентфорда на сегодняшние матчи АПЛ
Арсенал (Лондон) Ливерпуль Мохамед Салах Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
talk sport
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.12.2023 в 20:40
Та залиште в спокої того Зінченка. Завтра він зіграє вдало - почнете оди виспівувати. Це футбол
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.12.2023 в 20:40
Та залиште в спокої того Зінченка. Завтра він зіграє вдало - почнете оди виспівувати. Це футбол
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости