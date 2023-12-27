Майкл Грей: Зинченко может стать проблемой для Арсенала, которая может стоить чемпионства

Экс-хавбек сборной Англии Майкл Грей раскритиковал украинского защитника "Арсенала" Александра Зинченко после матча с "Ливерпулем" (1:1). Напомним, что именно Зинченко на фланге прошел Салах, после чего сравнял счет.

"Я видел Зинченко не только в этой игре, но это был настолько важный матч, который может стоить "Арсеналу" чемпионства.

Вот насколько это серьезная проблема. Я не критикую его, не могу сказать, что он плохой игрок, это не так, но он допускал подобные ошибки и раньше, в том же "Манчестер Сити".

Порой его трудно критиковать, когда думаешь о том, через что пришлось пройти ему и его семье за последние полтора года. Но если судить по футболу и тому, что я видел, я думаю, что он – проблема для "Арсенала".

Коммуникация на поле между левым защитником и центральным полузащитником является абсолютно ключевой. Я не думаю, что коммуникация между Зинченко и двумя центральными полузащитниками находится на хорошем уровне. Иногда это сложно увидеть по телевизору, но когда ты находишься на игре, ты это заметно. Все, что нужно, – это посмотреть через правое плечо на левого центрального полузащитника, и я не думаю, что Зинченко делает это очень хорошо.