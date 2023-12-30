Чеберко: Переход Месси в МЛС - это было действительно что-то большое по всей стране

Украинский защитник "Коламбус Крю" Евгений Чеберко рассказал о влиянии перехода Лионеля Месси в "Интер Майами" на американский футбол.

"К моменту перехода Месси я уже был в Америке. Это был взрыв по всей стране, потому что... Мы должны понимать, что в Америке много видов спорта и футбол у них не на первом месте как в Европе. Там люди могут позволить себе прийти на стадион, посмотреть игру, но они не настоящие болельщики, прям как здесь. У этой лиги [МЛС] нет богатой истории, клубам по 30 лет. Вот "Интеру Майами" пять лет. Потому это что-то, что только приходит в эту страну, спорт только развивается, люди только начинают понимать, почему в Европе это спорт номер один.

Поэтому приход Месси – это взрыв, потому что все знают о Месси. Сразу начали заключаться спонсорские контракты – как с "Интер Майами", конечно, так и с лигой. Ее стали больше смотреть, зрительский интерес вырос. Даже кто никогда не смотрел футбол, начал смотреть. Люди говорят, что это интересный вид спорта для них, поэтому они смотрят не только игры "Интер Майами".

Это было действительно что-то большое по всей стране. И думаю, все будет только наращивать темп. Другие игроки будут приходить в лигу, потому что там есть Месси. Американцы могут делать яркую картинку лучше всех в мире. Они могут делать шоу.

Поэтому эта лига будет расти, будут новые договоры спонсорства, деньги будут приходить, будут приходить новые игроки и тренеры, желающие попробовать что-то новое. Посмотрим.

Будет еще чемпионат мира через два года, это подогреет интерес. Когда приедут болельщики из всех стран в Америку и Канаду и будут смотреть футбол вместе, думаю, американцы поймут, что в этом спорте есть нечто большее, чем они видят сейчас", - сказал Чеберко.