Коноплянка: За пять месяцев была только одна зарплата

Украинский вингер Евгений Коноплянка рассказал о задолженности по заработной плате, которая сложилась в ЧФР Клуж.

"В клубе за пять месяцев была только одна зарплата. Пока еще со мной не рассчитались.

Планы на будущее? Я хочу неделю провести с семьей, а потом уже буду думать о будущем", - рассказал Коноплянка.

Напомним, вчера, румынский клуб досрочно расторг контракт с Коноплянкой по обоюдному согласию сторон. За Клуж Евгений сыграл только в четырех матчах, в которых получил всего 54 минуты игрового времени и не отличился результативными действиями.