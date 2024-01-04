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Коноплянка: За пять месяцев была только одна зарплата

Наши за границей

Украинский вингер рассказал о долгах ЧФР Клуж

Коноплянка: За пять месяцев была только одна зарплата

Фото: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ

Новина українською

Украинский вингер Евгений Коноплянка рассказал о задолженности по заработной плате, которая сложилась в ЧФР Клуж.

"В клубе за пять месяцев была только одна зарплата. Пока еще со мной не рассчитались.

Планы на будущее? Я хочу неделю провести с семьей, а потом уже буду думать о будущем", - рассказал Коноплянка.

Напомним, вчера, румынский клуб досрочно расторг контракт с Коноплянкой по обоюдному согласию сторон. За Клуж Евгений сыграл только в четырех матчах, в которых получил всего 54 минуты игрового времени и не отличился результативными действиями.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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MP (Львів)
04.01.2024 в 10:32
а ти працював чи тільки сидів і на зарплату чекав? бовдур
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Комментарии 2
MP (Львів)
04.01.2024 в 10:32
а ти працював чи тільки сидів і на зарплату чекав? бовдур
Ответить
0
0
_ZA POROGA_ (Покров)
04.01.2024 в 09:31
заберіть коноплянку з новин
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