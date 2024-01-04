Анчелотти раскритиковал Лунина и Родриго за желтые карточки за споры с арбитром, - СМИ

Два игрока " Реала ", а именно вингер Родриго и голкипер Андрей Лунин, получили "на орехи" от главного тренера команды Карло Анчелотти после матча 19-го тура с "Мальоркой" (1:0).

Напомним, что оба игрока получили желтые карточки за споры арбитром.

По информации Defensa Central, после игры тренер пообщался с игроками и раскритиковал их за такое поведение.

"Мы не можем просто так получать эти карточки, мне не нравится, что они были получены за разговоры", - сказал игрокам Анчелотти, отмечает источник.

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Тренер попросил игроков в будущем сохранять хладнокровие и избегать ненужных предупреждений, так как на длинной дистанции чемпионата они могут дорого стоить команде.

При этом также Анчелотти отметил, что в глубине души он понимает Лунина и Родриго, ведь у него самого в течение сезона появляется все больше вопросов к работе арбитров.