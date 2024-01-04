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  4. Анчелотти раскритиковал Лунина и Родриго за желтые карточки за споры с арбитром, - СМИ
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Анчелотти раскритиковал Лунина и Родриго за желтые карточки за споры с арбитром, - СМИ

Наши за границей
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Хотя, в глубине души, у тренера также есть вопросы к арбитражу в текущем сезоне

Анчелотти раскритиковал Лунина и Родриго за желтые карточки за споры с арбитром, - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Два игрока "Реала", а именно вингер Родриго и голкипер Андрей Лунин, получили "на орехи" от главного тренера команды Карло Анчелотти после матча 19-го тура с "Мальоркой" (1:0).

Напомним, что оба игрока получили желтые карточки за споры арбитром.

По информации Defensa Central, после игры тренер пообщался с игроками и раскритиковал их за такое поведение.

"Мы не можем просто так получать эти карточки, мне не нравится, что они были получены за разговоры", - сказал игрокам Анчелотти, отмечает источник.

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Тренер попросил игроков в будущем сохранять хладнокровие и избегать ненужных предупреждений, так как на длинной дистанции чемпионата они могут дорого стоить команде.

При этом также Анчелотти отметил, что в глубине души он понимает Лунина и Родриго, ведь у него самого в течение сезона появляется все больше вопросов к работе арбитров.

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Карло Анчелотти Родриго Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
04.01.2024 в 19:24
Проти Луніна був фол- блокування в межах воротарської. І перед цим було декілька фолів , які арбітр не фіксував зі сторони Мальорки. Ось і нерви не витримали. Але то таке. Емоції потрібно стримувати. А то з'являються потім такі істерички як Алєнь
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Комментарии 1
Dr. House (Поділля)
04.01.2024 в 19:24
Проти Луніна був фол- блокування в межах воротарської. І перед цим було декілька фолів , які арбітр не фіксував зі сторони Мальорки. Ось і нерви не витримали. Але то таке. Емоції потрібно стримувати. А то з'являються потім такі істерички як Алєнь
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