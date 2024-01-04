Анчелотти раскритиковал Лунина и Родриго за желтые карточки за споры с арбитром, - СМИ
Хотя, в глубине души, у тренера также есть вопросы к арбитражу в текущем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine
Два игрока "
Напомним, что оба игрока получили желтые карточки за споры арбитром.
По информации Defensa Central, после игры тренер пообщался с игроками и раскритиковал их за такое поведение.
"Мы не можем просто так получать эти карточки, мне не нравится, что они были получены за разговоры", - сказал игрокам Анчелотти, отмечает источник.
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Тренер попросил игроков в будущем сохранять хладнокровие и избегать ненужных предупреждений, так как на длинной дистанции чемпионата они могут дорого стоить команде.
При этом также Анчелотти отметил, что в глубине души он понимает Лунина и Родриго, ведь у него самого в течение сезона появляется все больше вопросов к работе арбитров.
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