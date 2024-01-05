Виталий Миколенко получил средние оценки от статистических порталов в матче против Кристал Пэлас

Сегодня, 4 января, состоялся матч Кубка Англии, "Кристал Пэлас" играл с "Эвертоном". Поединок завершился ничьей 0:0.

Виталий Миколенко вышел в стартовом составе команды и отыграл до финального свистка.

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После завершения встречи статистические порталы оценили игру украинского защитника в 7.0 (sofascore) и 6.7 (whoscored).

За все игровое время Миколенко отдал 73% точных передач, преуспел в 2 удачных обводках, выиграл 1 воздушное единоборство и сделал в целом 49 касаний мяча.