Трубин вошел в тройку самых дорогих голкиперов в возрасте до 25 лет, Лунин – в топ-10
Лидирует в рейтинге португалец
УАФ/Павло Кубанов
Сразу два украинских вратаря вошли в десятку самых дорогих голкиперов мира. Соответствующий рейтинг был опубликован Международным центром спортивных исследований (CIES).
Третье место с ценником 58,3 миллиона евро занял Анатолий Трубин. Его соотечественник Андрей Лунин расположился на девятой позиции. Голкипер "Реала" был оценен в 25,1 млн евро.
Лидером в этом рейтинге стал первый номер “Порту” Диогу Кошта, которого оценили в 73,4 млн евро.
Top estimated transfer values, U2⃣5⃣ goalies— CIES Football Obs (@CIES_Football) January 6, 2024
???? #DiogoCosta ???????? (#FCPorto) €73m
???? #GianluigiDonnarumma ???????? (#PSG) €69m
???? #AnatoliyTrubin ???????? (#SLBenfica) €58m#Mamardashvili #Chevalier #Verbruggen #Bazunu #Meslier #Lunin #Vandevoordt
Top ???? overall ???? https://t.co/P1kLZlwUcZ pic.twitter.com/mvbXXjOwVU
Добавим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает Трубина в 25 млн. евро, а Лунина – в 8 млн евро.
В текущем сезоне Анатолий провел 21 матч за "Бенфику" во всех турнирах: пропустил 17 голов и девять раз оставил свои ворота сухими. Андрей сыграл в 10 поединках за "Реал": шесть пропущенных и пять сухих матчей.
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