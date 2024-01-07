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Трубин вошел в тройку самых дорогих голкиперов в возрасте до 25 лет, Лунин – в топ-10

Наши за границей
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Лидирует в рейтинге португалец

Трубин вошел в тройку самых дорогих голкиперов в возрасте до 25 лет, Лунин – в топ-10

УАФ/Павло Кубанов

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Сразу два украинских вратаря вошли в десятку самых дорогих голкиперов мира. Соответствующий рейтинг был опубликован Международным центром спортивных исследований (CIES).

Третье место с ценником 58,3 миллиона евро занял Анатолий Трубин. Его соотечественник Андрей Лунин расположился на девятой позиции. Голкипер "Реала" был оценен в 25,1 млн евро.

Лидером в этом рейтинге стал первый номер “Порту” Диогу Кошта, которого оценили в 73,4 млн евро.

Добавим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает Трубина в 25 млн. евро, а Лунина – в 8 млн евро.

В текущем сезоне Анатолий провел 21 матч за "Бенфику" во всех турнирах: пропустил 17 голов и девять раз оставил свои ворота сухими. Андрей сыграл в 10 поединках за "Реал": шесть пропущенных и пять сухих матчей.

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Андрей Лунин Анатолий Трубин Диогу Кошта
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