Вестерло заинтересован в услугах Соболя

Бельгийский "Вестерло" заинтересован в услугах левого защитника "Страсбугра" Эдуарда Соболя. Наставник французского клуба Патрик Виейра не рассчитывает на игрока и готов продать его. По информации sport.ua "Ле Расинг" готовы отпустить Соболя в аренду с правом выкупа.

Однако сам игрок не хочет идти на снижение заработной платы. Во Франции Соболь зарабатывал 700 тысяч евро в год. Аутсайдер чемпионата Бельгии не может предложить подобной суммы.

Эдуард уже выступал в Лиге Жупиле ранее. С 2019 по 2023 фулбек играл за "Брюгге". Сейчас за "Вестерло" выступает экс-капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук.