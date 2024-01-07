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Вестерло заинтересован в услугах Соболя

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Фулбек может присоединиться к команде Сидорчука

Вестерло заинтересован в услугах Соболя

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бельгийский "Вестерло" заинтересован в услугах левого защитника "Страсбугра" Эдуарда Соболя. Наставник французского клуба Патрик Виейра не рассчитывает на игрока и готов продать его. По информации sport.ua "Ле Расинг" готовы отпустить Соболя в аренду с правом выкупа.

Однако сам игрок не хочет идти на снижение заработной платы. Во Франции Соболь зарабатывал 700 тысяч евро в год. Аутсайдер чемпионата Бельгии не может предложить подобной суммы.

Эдуард уже выступал в Лиге Жупиле ранее. С 2019 по 2023 фулбек играл за "Брюгге". Сейчас за "Вестерло" выступает экс-капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук.

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Эдуард Соболь Вестерло (Вестерло) Страсбур
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Владислав Шарапа
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