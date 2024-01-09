"Задолжали зарплату за 4 месяца". Украинский форвард покинул болгарский клуб

25-летний украинский нападающий Даниил Кондраков рассказал, почему решил покинуть болгарский "Пирин".

– В "Пирин я перешел полгода поиграв за литовскую "Судуву. Считал, что это шаг вперед. Сначала грех было сетовать: постоянно выходил в стартовом составе, забил пять мячей, имел хорошую прессу. Однако в этом сезоне все пошло кувырком, меня выпускали на поле всего на несколько минут, при таких обстоятельствах сложно было отличиться.

– Чем ты можешь объяснить такие кардинальные перемены?

– В "Пирине возникли финансовые проблемы, в частности мне задолжали зарплату за четыре месяца, это негативно влияло на микроклимат в команде. Я не видел перспективы в "Пирине и потому приложил усилия, чтобы расторгнуть контракт.

– А как обстоят дела у еще двух украинцев, которые вместе с тобой защищали цвета "Пирина?

– Остался только вратарь Максим Ковалев, а вот Дмитрий Семенив тоже решил расстаться с "Пирином.

– Среди украинских футболистов, длительно выступавших в болгарском чемпионате, самый известный – Игорь Пластун.

– Действительно, он многократный чемпион Болгарии в составе "Лудогорца. Однако в последнее время экс-защитник "Оболони и "Карпат, выступавший за национальную сборную Украины, потерял место в основном составе гранда болгарского футбола. Было сообщение, что Пластун может продолжить карьеру в софийском ЦСКА.

– С первого января у тебя статус свободного агента. С трудоустройством еще не определился?

– Рассматриваю предложения от клубов элитного дивизиона Болгарии и Польши. Думаю, что со своей новой командой определюсь в конце января, - отметил Кондраков.