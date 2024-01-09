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Санья: Зинченко просто стал козлом отпущения в этом сезоне - это позор

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Экс-фулбек канониров считает, что болельщики просто нашли крайнего

Санья: Зинченко просто стал козлом отпущения в этом сезоне - это позор

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-фулбек "Арсенала" Бакари Санья встал на защиту украинского защитника команды Александра Зинченко, который получил изрядную порцию критики за ошибки в обороне в последних матчах команды.

"Мне очень нравится Зинченко. Он очень техничный игрок, который подходит "Арсеналу" и может многое предложить, когда команда владеет мячом.

Его много критиковали в последнее время, но я не понимаю этой критики. Это естественно, что когда вы атакуете, что Зинченко подтягивается выше, но если вы потеряете мяч, то сзади могут возникнуть проблемы. Также иногда он играет "перевернутого" фулбека, и в таком случае также можно ожидать, что соперник может использовать пробелы слева.

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Он играет точно в тот же футбол, что и в прошлом сезоне. Разница в том, что "Арсенал" выиграл большую часть своих игр в прошлом сезоне, поэтому никто не подвергал сомнению его способности и его игру.

Люди всегда ищут виновных, когда команда не играет так хорошо, как от нее ожидают. Я думаю, для многих Зинченко просто стал козлом отпущения в этом сезоне. Это позор, вешать всех собак на одного игрока", - сказал Санья.

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Бакари Санья Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Romerik (YNWA)
09.01.2024 в 19:02
Хоч один знайшовся, в кого є мізки, щоб думати
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Комментарии 1
Romerik (YNWA)
09.01.2024 в 19:02
Хоч один знайшовся, в кого є мізки, щоб думати
Ответить
1
0

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