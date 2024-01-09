Мудрик остался в запасе Челси на полуфинал Кубка Лиги с Мидлсбро
Стартовые составы команд
Chelsea
Сегодня, 9 января, состоится первый полуфинальный матч Кубка Английской Лиги, в котором "Мидлсбро" примет "
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
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В стартовом составе гостей не выйдет украинский вингер Михаил Мудрик. Он остался в запасе.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Ну и отметим, что в текущем сезоне Мудрик провел за "синих" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
Your Chelsea side to face Boro! ✊@ParimatchUK | #CFC | #CarabaoCup pic.twitter.com/FFP5jwYswH— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 9, 2024
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