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Мудрик остался в запасе Челси на полуфинал Кубка Лиги с Мидлсбро

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Стартовые составы команд

Мудрик остался в запасе Челси на полуфинал Кубка Лиги с Мидлсбро

Chelsea

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 9 января, состоится первый полуфинальный матч Кубка Английской Лиги, в котором "Мидлсбро" примет "Челси".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

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В стартовом составе гостей не выйдет украинский вингер Михаил Мудрик. Он остался в запасе.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Ну и отметим, что в текущем сезоне Мудрик провел за "синих" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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