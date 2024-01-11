Габриэл: Мудрик мне как брат. Он немного украинский бразилец
Бразилец сейчас играет в аренде во Франции
фото из свободных источников
Форвард "
"Очень скучаю по Мудрику. Он мне как брат - я с ним очень быстро подружился в "Челси".
Нам легко было найти общий язык. Возможно потому, что в "Шахтере" было много бразильцев, с которыми он играл.
Михаил – ребенок с большим сердцем. Он немного украинский бразилец. Он мой друг, я скучаю по нему. Мы всегда общаемся в инстаграме", – рассказал Габриэл.
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Опубликовал: Михаил Черныш
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