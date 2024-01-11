Габриэл: Мудрик мне как брат. Он немного украинский бразилец

Форвард " Челси " Анжело Габриэл, который сейчас играет в аренде во французском "Страсбуре", рассказал, что он скучает по своему другу Михаилу Мудрику.

"Очень скучаю по Мудрику. Он мне как брат - я с ним очень быстро подружился в "Челси".

Нам легко было найти общий язык. Возможно потому, что в "Шахтере" было много бразильцев, с которыми он играл.

Михаил – ребенок с большим сердцем. Он немного украинский бразилец. Он мой друг, я скучаю по нему. Мы всегда общаемся в инстаграме", – рассказал Габриэл.