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Габриэл: Мудрик мне как брат. Он немного украинский бразилец

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Бразилец сейчас играет в аренде во Франции

Габриэл: Мудрик мне как брат. Он немного украинский бразилец

фото из свободных источников

Новина українською

Форвард "Челси" Анжело Габриэл, который сейчас играет в аренде во французском "Страсбуре", рассказал, что он скучает по своему другу Михаилу Мудрику.

"Очень скучаю по Мудрику. Он мне как брат - я с ним очень быстро подружился в "Челси".

Нам легко было найти общий язык. Возможно потому, что в "Шахтере" было много бразильцев, с которыми он играл.

Михаил – ребенок с большим сердцем. Он немного украинский бразилец. Он мой друг, я скучаю по нему. Мы всегда общаемся в инстаграме", – рассказал Габриэл.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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